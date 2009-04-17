Милевский на седьмом небе

После разгромной победы над "Пари Сен-Жермен" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка УЕФА форвард киевского "Динамо" Артем Милевский заявил, что его команда провела лучший матч за полгода, а то и год.

Милевский, который на четвертой минуте ассистировал открывшему счет Исмаэлю Бангура, отдал должное Юрию Семину, который возглавил "Динамо" в январе 2008 года. "С приходом Семина изменилось практически все, - рассказал нападающий сборной Украины. - Это великий специалист. У нас та же команда, почти те же футболисты, но мы играем совершенно по-другому. Думаю, сегодня был наш лучший матч за последние полгода, а то и год. Каждый из нас сегодня сыграл на сто процентов и даже больше", цитирует нападающего официальный сайт УЕФА.

Полузащитник киевлян Александр Алиев признался, что окончательно поверил в победу "Динамо" лишь после третьего гола, автором которого стал Огнен Вукоевич. Первая игра во Франции завершилась нулевой ничьей, а к 16-й минуте ответного поединка дружина Семина уже вела со счетом 2:0. Хозяевам очень помог автогол голкипера "ПСЖ" Микаэля Ландро на 16-й минуте. Лидер чемпионата Украины после этого упустил ряд возможностей увеличить свое преимущество, пока не отличился Вукоевич, который оказался первым на добивании после мощнейшего удара Алиева со штрафного. "Мы очень хорошо начали матч и забили два быстрых гола, - говорит Алиев. - Именно таким и был план нашего наставника. Впрочем, я поверил в нашу победу лишь после третьего взятия ворот гостей".

Трибуны стадиона имени Валерия Лобановского были забиты до отказа, и Алиев согласился с тем, что горячая поддержка преданных болельщиков оказала бесценную помощь его команде. "Хочу поблагодарить наших поклонников, они у нас просто замечательные, - сказал полузащитник "Динамо". - Болельщики приходят не только на еврокубковые матчи, но и на поединки на внутренней арене. Их поддержка играет огромную роль в наших успехах".