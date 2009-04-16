Шахтер открывает счет

На 30-й минуте матча Марсель - Шахтер Фернандиньо с предельно острого угла прокидывает мяч между вратарем и штангой. Перед перерывом Марсель добил мяч в тесной игре перед воротами (Арфа 42).

1:1

В остальных играх 1/4 Кубка УЕФА на эту минуту:

Манчестер Сити - Гамбург 1:1 (Элано 17 пен. - Герреро 12). Первый матч 1:3.

Удинезе - Вердер 3:1 (Инлер 15, Квальярелла 30, 38 - Диего 28). Первый матч 1:3.