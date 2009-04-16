Динамо - в полуфинале Кубка УЕФА

Завершился матч одной четвертой финала Кубка УЕФА между Динамо (Киев) и Пари Сен-Жермен

Динамо - ПСЖ 3:0 (Бангура 4, Ландро 15 автогол, Вукоевич 61). Первый матч 0:0.

Полуфинальный матч, согласно жеребьевке, состоится 30 апреля с победителем пары Марсель - Шахтер, ответный матч которых (в первой игре Шахтер выиграл 2:0) начинается через 20 минут во Франции.

Второй полуфинал составят победители пар Манчестер Ситі - Гамбург (первая игра 1:3) и Удинезе - Вердер (1:3), игры которых также начнутся в 21.45.