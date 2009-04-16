Платини отлично оценил подготовку Польши к Евро-2012

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ отлично оценил усилия польских организаторов чемпионата Европы по футболу 2012 года, который Польша проведет совместно с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

«Не могу указать никакой серьезной проблемы», - отметил М.ПЛАТИНИ.

«Вы будете иметь прекрасные стадионы, хорошую инфраструктуру и прекрасные города. Приветствую правительство за усилия и организацию чемпионата», - добавил президент УЕФА после ознакомления с ходом подготовки поляков к Евро-2012.

М.ПЛАТИНИ отметил, что окончательное решение о том, какие города Польши и Украины будут принимать матчи чемпионата, станет известно 13 мая.

Как сообщал УНИАН, УЕФА рассматривает возможность проведения матчей Евро-2012 в шести или восьми городах Украины и Польши. При этом, по решению исполкома организации, количество городов в обеих странах не обязательно может быть равным.

Сейчас в Украине и Польше претендуют на право принять матчи турнира по шесть городов, среди которых четыре - основные претенденты, а по два следующих в резерве.

В Украине делегация УЕФА находилась 14-15 апреля, где провела рабочую встречу с членами правительства и представителями шести городов-кандидатов на проведение чемпионата Европы, а также посетила НСК "Олимпийский".