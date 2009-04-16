Динамо забивает первый гол...
19:38, 16 апреля 2009Спорт
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... а вратарь ПСЖ - второй
Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА
Началась встреча Динамо - ПСЖ в Киеве. На 4-й минуте дальним ударом счет открыл Исмаэль Бангура. На 15-й минуте ошибся при попытке выбить мяч вратарь гостей Микаэль Ландро и закинул мяч себе в ворота.
До перерыва счет не изменился - 2:0.
Напомним, что в 21.45 начинаются остальные три матча четвертьфинала
Марсель - Шахтер. Первый матч 0:2.
Манчестер Сити - Гамбург (1:3)
Удинезе - Вердер (1:3)
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