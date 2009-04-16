Динамо забивает первый гол...

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА

Началась встреча Динамо - ПСЖ в Киеве. На 4-й минуте дальним ударом счет открыл Исмаэль Бангура. На 15-й минуте ошибся при попытке выбить мяч вратарь гостей Микаэль Ландро и закинул мяч себе в ворота.

До перерыва счет не изменился - 2:0.

Напомним, что в 21.45 начинаются остальные три матча четвертьфинала

Марсель - Шахтер. Первый матч 0:2.

Манчестер Сити - Гамбург (1:3)

Удинезе - Вердер (1:3)