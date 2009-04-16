Букмекеры ставят на Динамо и Шахтер

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" выйдут в полуфинал Кубка УЕФА по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill", сообщает Лига.

"Динамо" ответный матч с "Пари Сен-Жермен" проведет дома, и, по мнению букмекеров, победит. На победу киевлян ставки принимаются как 1,80 к 1, на ничью - 3,30 к 1, а победа ПСЖ оценивается коэффициентом 4,80. Также букмекеры уверены в общем успехе киевлян - коэффициент на выход в полуфинал составляет 1,61, шансы французов на продолжение борьбы меньше - 2,20 к 1.

Донецкий "Шахтер" повторную игру против "Олимпика" проводит на выезде и, по мнению, букмекеров проиграет. Ставки на победу марсельцев принимаются как 1,91 к 1, на ничью - 3,40, а победа "Шахтера" видится специалистам маловероятной - 4,80. Правда, букмекеры не сомневаются в общем успехе украинского клуба и его шансы на выход в 1/2 оценивают как 1,20, а вот у марсельцев шансы гораздо хуже - 4,50 к 1.

Напомним, что сегодня украинские клубы проведут ответные матчи 1/4 Кубка УЕФА.

"Динамо" Киев - ПСЖ (ст. Динамо им. Валерия Лобановского). Начало в 19:30. Трансляция - телеканал "Интер".

"Олимпик" - "Шахтер" (ст. "Велодром" Марсель.) Начало в 21:45. Трансляция - телеканал "Украина".