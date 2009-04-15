Полуфинал Лиги чемпионов получился чисто английским

Завершились матчи одной четвертой

Завершился ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА Порту - МЮ 0:1 (Роналду 6). Первый матч 2:2 Арсенал - Вильяреал 3:0 (Уолкотт 10, Адебайор 60, ван Перси 69 пен.). Первый матч 1:1 Таким образом в полуфинал выходят МЮ и Арсенал. Напомним, что вчера первую полуфинальную пару Лиги чемпионов УЕФА образовали Барселона, сыграв 4:0 и 1:1 с Баварией, и Челси (соответственно 3:1 и 4:4 в матчах против Ливерпуля). Игры полуфинала состоятся 28 и 29 апреля.

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