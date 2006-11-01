Лига Чемпионов: результаты всех матчей вторника

31 октября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В группе А центральным стал поединок в Испании между "Барселоной" и лондонским "Челси". Каталонский клуб дважды вел в счете, но преимущества не удержал.

Счет открыл португальский полузащитник "Барселоны" Деку, который поразил ворота английского клуба ударом с левого угла штрафной площади уже на третьей минуте. "Челси" отыгрался на 52-й минуте, когда полузащитник Фрэнк Лэмпард ударом с нулевого угла "парашютом" забросил мяч за спину вратаря "Барселоны" Виктора Вальдеса.

Через шесть минут Эйдур Гудьонсен вновь вывел испанцев вперед, но на третьей добавленной минуте Дидье Дрогба во второй раз сравнял счет и установил окончательный результат – 2:2. В другом матче этой группы бременский "Вердер" в гостях обыграл софийский "Левски" со счетом 3:0.

После четырех туров ситуация в этой группе такова: "Челси" – 10 очков, "Вердер" – 7 очков, "Барселона" – 5 очков, "Левски" – 0 очков.

В группе В миланский "Интер" в гостях нанес поражение "Спартаку" со счетом 1:0 .Футболисты "Спартака" вынуждены были из-за пробок ехать на матч с итальянским "Интером" на метро. На послематчевой пресс-конференции тренер "Спартака" Владимир Федотов объяснил неудачное начало матча именно тем, что из-за возникших по дороге на стадион проблем футболисты не смогли должным образом настроиться на игру. "Бавария" на своем поле сыграла вничью с португальским "Спортингом" – 0:0. Этот результат позволил немецкой команде гарантировать себе выход в плей-офф турнира. Положение команд в группе В таково: "Бавария" – 10 очков, "Интер" – 6 очков, "Спортинг" – 5 очков, "Спартак" – 1 очко.

В группе С определились обе команды, которые продолжат борьбу в 1/8 финала – это английский "Ливерпуль" и голландский ПСВ. Англичане дома переиграли со счетом 3:0 французский "Бордо", а голландцы также дома взяли верх над турецким "Галатасараем". Положение команд в группе С таково: "Ливерпуль" – 10 очков, ПСВ – 10 очков, "Бордо" – 1 очко, "Галатасарай" – 1 очко.

В группе D гарантировала себе выход в плей-офф испанская "Валенсия", а итальянской "Роме" нужно набрать 1 очко, чтобы также обеспечить выход из группы. В очередном туре "Валенсия" в гостях сыграла вничью 2:2 в гостях с "Шахтером",а "Рома" дома ушла от поражения в матче с "Олимпиакосом" – 1:1. Положение команд в группе D таково: "Валенсия" – 10 очков, "Рома" – 7 очков, "Олимпиакос" – 2 очка, "Шахтер" – 2 очка.

Лента.ру