Завершился матч ”Шахтер” - ”Валенсия”

Завершился матч 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе D, в котором встречаются донецкий "Шахтер" и "Валенсия" (Испания). Ничья 2:2.

Составы команд: Шахтер: 35 Шуст, 3 Хюбшман, 7 Фернандиньо (89, Дуляй), 9 Матузалем, 17 Агахова, 18 Левандовски, 25 Брандао (75, Марика), 26 Рац, 27 Чигринский, 33 Срна, 38 Жадсон. Валенсия: 1 Канисарес, 2 Мигел, 4 Айяла, 7 Давид Вилья, 9 Морьентес (77, Хоакин), 10 Ангуло, 17 Наварро (85, Угу Виана), 20 Альбиоль, 21 Сильва, 22 Эду, 24 Моретти.

Уже на 3-й минуте прекрасным ударом со штрафного над стенкой в дальнюю девятку Жадсон забил мяч. 1:0.

Дальнейшие 15 минут Шахтер играл на радость украинским болельщикам, контролировал ситуацию, создавал опасные моменты. Хотя и не реализовывал их слишком щедро, а в защите допускал тревожные ошибки.

Предчувствия не обманули. Ответный гол испанцев на 17-й минуте был также забит со штрафного. Прямой удар рядом со стенкой шел в правый угол, но в районе 11-метровой рвущийся вперед Морьентес достал и чуть-чуть подправил мяч. Похоже, у Валенсии это была наигранная ситуация. 1:1.

28-я минута. Еще один отличный дальний удар. Фернандиньо бьет с 28 метров. 2:1.

С этим счетом команды и ушли на перерыв.

Третью четверть матча Шахтер заметно доминировал, но снова игровое преимущество оставалось нереализованным больше 20 минут, несмотря на хорошие удары Раца, Брандао.

Четвертый гол в матче тоже пришел после стандарта. Вилья подает угловой справа на ближнюю штангу, Моретти перевел на дальнюю и с 8 метров Айяла замкнул атаку. 2:2.

До конца встречи ни одна из команд не смогла изменить счет в свою пользу. Шахтер был упорнее в атаке и жестче в обороне, но Валенсию, кажется, ничья устраивала.

Статистика матча (Шахтер - Валенсия): удары по воротам – 20:8, фолы – 20:9, офсайды – 1:2, угловые – 4:5, владение мячом – 55:45.

Одновременно с матчем Валенсия – Шахтер завершились игры: Левски – Вердер (0:3), Барселона – Челси (2:2), Бавария – Спортинг (0:0), Ливерпуль – Бордо (3:0), ПСВ - Галатасарай (2:0), Рома - Олимпиакос (1:1).

Матч Спартак, Москва - Интер завершился ранее победой итальянцев 0:1.