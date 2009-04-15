Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов

Завершились два ответных матча одной четвертой финала Лиги чемпионов УЕФА

Бавария - Барселона 1:1 (Рибери 47 - Кейта 73). По результатам двух матчей - 1:5 в пользу Барселоны.

Челси - Ливерпуль 4:4 (Дрогба 51, Алекс 57, Лемпард 76, 89 - Аурелио 19, Х.Алонсо 28 пен., Леива 81, Куйт 83). По результатам двух матчей - 7:5 в пользу Челси.

Таким образом в полуфинал вышли Барселона и Челси. Согласно результатам жеребьевки, они сыграют 28 апреля между собой.

Сегодня, когда будут сыграны еще два четвертьфинальных матча, определится вторая пара полуфиналистов:

Порту - МЮ (Первый матч 2:2)

Арсенал - Вильяреал (1:1).