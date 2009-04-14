Бавария и Барселона, Челси и Ливерпуль разошлись "с миром"

Две ничьих, но каких...

Завершились первые два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария - Барселона 1:1 (Рибери 47 - Кейта 73). Первый матч 0:4 Челси - Ливерпуль 4:4 (Дрогба 51, Алекс 57, Лемпард 76, 89 - Аурелио 19, Х.Алонсо 28 пен., Леива 81, Куйт 83). Первый матч 3:1. Завтра играют Порту - МЮ (Первый матч 2:2) Арсенал - Вильяреал (1:1)

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