Президент УЕФА прибыл в Киев

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ сегодня вечером прибыл в Киев с двухдневным рабочим визитом.

Об этом сообщает информ-служба Федерации футбола Украины.

Вместе с М.ПЛАТИНИ в Киев приехали генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР, комиссар Евро-2012 Жак ЛАМБЕР, директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор УЕФА Филипп МАРГРАФ, директор Департамента по вопросам соревнований УЕФА Джордж МАРКЕТТИ, директор Департамента по вопросам услуг Стив ЕШЛИМАНН, руководитель подразделения операционной деятельности Евро-2012 Хайм ШИРГИ и исполнительный директор компании UEFA Media Technologies Александр ФУРТУА.

Завтра в Доме футбола состоится расширенное совещание с участием представителей УЕФА и украинской стороны, в частности - президента ФФУ Григория СУРКИСА, директора турнира Маркияна ЛУБКИВСКОГО, вице-премьера Украины Ивана ВАСЮНИКА, руководителя координационного бюро Евро-2012 Ильи ШЕВЛЯКА.

Как сообщалось, это последний визит М.ПЛАТИНИ в Украину перед тем, как в мае Исполком Европейского футбольного союза определит города, которые будут принимать турнир. Таким образом президент УЕФА намерен лично убедиться в достоверности достигнутых результатов Украиной в целом и каждым городом-претендентом отдельно.