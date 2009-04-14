К нам едет УЕФА

Президент УЕФА Мишель Платини 14-15 апреля посетит с визитом Украину, в ходе которого, возможно, будут определены четыре города, где пройдут матчи ЧЕ-2012, говорится в сообщении Федерации футбола Украины.

Вместе с Платини в Киев приедут генеральный секретарь УЕФА Дэвид Тейлор, комиссар Евро-2012 Жак Ламбер, директор Евро-2012 Мартин Каллен, коммерческий директор УЕФА Филипп Марграф, директор департамента по вопросам соревнований УЕФА Джорджо Маркетти, директор департамента по вопросам услуг Стив Эшлиманн и исполнительный директор компании UEFA Media Technologies Александр Фуртуа, сообщает ФФУ.

15 апреля состоится расширенное совещание при участии представителей УЕФА и украинской стороны, в ходе которого состоится презентация подготовки страны к Евро, в частности - инфраструктуры принимающих городов.

Ожидается, что отбор четырех городов, где и пройдут матчи, из нынешних шести претендентов (Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Львов) состоится в результате поездки Платини. Впрочем, не исключено, что УЕФА сохранит интригу еще на некоторое время.