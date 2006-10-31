”Динамо” и ”Лион” рассудит голландец

Судейский комитет UEFА объявил арбитров на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским "Лионом" и киевским "Динамо".

Поединок, который состоится в среду, 1 ноября, в Лионе, доверено обслуживать голландской бригаде судей во главе с Питером Винком.

Ассистентами главного рефери назначены его соотечественники Джантиус Мейнц и Адриан Иниа.

Питер Винк родился 13 марта 1967 года в Роттердаме. Статус арбитра FIFА получил в 2004 году.

С украинскими командами судьба сводила Винка лишь однажды: в прошлом году этот голландец обслуживал ответный матч 1-го раунда Кубка UEFА между донецким "Металлургом" и греческим ПАОКом (2:2), показав в том поединке пять желтых карточек и одну красную.

А меньше месяца назад Винк был главным арбитром матча плей-офф раунда отборочного цикла Евро-2007 среди молодежных сборных Португалия - Россия (3:0). К слову, и в этой встрече не обошлось без удаления (в составе россиян).

Корреспондент