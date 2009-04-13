На матче Динамо – ПСЖ ожидается аншлаг

Закончилась продажа билетов на ответный матч 1/4 финала Кубка УЕФА «Динамо» - «ПСЖ», который состоится 16 апреля в 19:30. По сообщению пресс-службы киевского клуба, как и на двух предыдущих домашних матчах «Динамо» в Кубке УЕФА, в четверг на стадионе имени Валерия Лобановского ожидается аншлаг.

Футбольный клуб «Динамо» обращается к болельщикам с просьбой заблаговременно прийти на стадион и занять места соответственно приобретенным билетам. Вход на территорию будет открыт за два часа до начала матча.