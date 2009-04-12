Карпаты выдержали бешеный натиск Металлиста

В самом разгаре 23-ий тур Чемпионата Украины по футболу. Харьковский Металлист на своем поле не смог дожать Карпаты, игравшие в меньшинстве. Львовяне забили быстрый гол: на 7-ой минуте отметился Кузнецов, Металлисту удалось вернуть себе контроль над игрой, но, несмотря на бешеное давление, численное преимущество и фантастическую поддержку родных трибун, харьковчане смогли отквитать только один мяч.

Металлист – Карпаты 1:1 (Девич 50 – Кузнецов 7).

В других матчах воскресенья Ильичевец и запорожский Металлург разошлись миром – 1:1, а горняки дома прогнозированно разобрались с подопечными Заварова – 3:0

Ильичевец – Металлург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68)

Шахтер – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовски 73, Жадсон 78).

В 18:00 в Киеве начинается финальный матч тура Динамо - Черноморец.