Карпаты выдержали бешеный натиск Металлиста
17:49, 12 апреля 2009Спорт
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Харьковчане теряют 2 очка
|Игровой момент матча Металлист – Карпаты. Фото УНИАН
Металлист – Карпаты 1:1 (Девич 50 – Кузнецов 7).
В других матчах воскресенья Ильичевец и запорожский Металлург разошлись миром – 1:1, а горняки дома прогнозированно разобрались с подопечными Заварова – 3:0
Ильичевец – Металлург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68)
Шахтер – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовски 73, Жадсон 78).
В 18:00 в Киеве начинается финальный матч тура Динамо - Черноморец.
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