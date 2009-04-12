Вратарь погиб в матче чемпионата Киевской области
16:37, 12 апреля 2009Спорт
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Врачи зафиксировали мгновенную смерть
Трагедией закончился поединок в первенстве Киевской области.
11 апреля в Боярке в календарном матче между местным Зенитом и ФК Вишневое в борьбе с нападающим получил удар в висок и погиб на месте 18-летний вратарь хозяев поля Денис Новиков. Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, зафиксировали мгновенную смерть.
На понедельник на 13.00 намечены похороны Дениса в Фастове.
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