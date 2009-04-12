Роже Федерер женился (фото)

Бывшая первая ракетка мира Роже Федерер узаконил свои отношения со своей подругой Мирославой Вавринец. Избранница швейцарца тоже профессионально занималась теннисом, но закончила карьеру в 2002 году из-за травмы ноги.

Мирослава родилась в Словакии, но уже в два года переехала в Швейцарию. Ее родители поселились в Шафхаузене, где открыли ювелирный магазин. В 1987 году, когда Вавринец было девять лет, она с отцом попала на турнир в немецком Фильдештаде. На этом турнире девочка встретилась с легендарной Мартиной Навратиловой, которая позднее подарила Вавринец ракетку и организовала ее первые уроки тенниса.

Мирослава и Роже встретились на Олимпиаде в Сиднее и вместе уже многие годы. Однако узаконить свои отношения решили только сейчас.

Известно, что уже в ближайшее время счастливая пара ожидает прибавления в семье.

Газета.ру