Результаты 32-го тура английской Премьер-лиги
21:50, 11 апреля 2009Спорт
1565
Лидеры забивают по четыре мяча
Состоялись сегодняшние матчи 32-го тура английской Премьер-лиги
Ливерпуль - Блэкберн 4:0 (Торрес 5, 34, Аггер 84, Нгог 90)
Челси - Болтон 4:3 (Баллак 41, Дрогба 49, 63, Лампард 60 - О`Брайен 70, Басхам 74, Тэйлор 79)
Уиган - Арсенал 1:4 (Мидо 18 - Уолкотт 61, Сильвестр 71, Аршавин 89, Сонг 90+1)
Миддлсбро - Халл Сити 3:1 (Тунджай 3, Бейтс 29, Кинг 90 - Манушу 9)
Портсмут - Вест Бромвич 2:2 (Кабул 33, Кранчар 65 - Грининг 48, Брант 62)
Сандерленд - МЮ 1:2 (Джонс 56 - Скоулз 19, Македа 76)
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:0 (Павлюченко 65)
Сток Сити - Ньюкасл 1:1 (Диань-Фай 43 - Керолл 81)
Завтра тур завершится матчами
Астон Вилла - Эвертон
Манчестер Сити - Фулхэм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter