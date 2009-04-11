Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

Матчи лидеров - завтра

Завершились сегодняшние матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу Заря - ФК Харьков 2:0 (Джихани 32, Курилов 51) ФК Львов - Металлург Д 0:1 (Димитров 90+2) Таврия - Кривбасс 0:1 (Мотуз 32) Днепр - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22) Завтра тур завершится играми: Ильичевец - Металлург З Металлист - Карпаты Шахтер - Арсенал Динамо - Черноморец

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