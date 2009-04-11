Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:39, 11 апреля 2009Спорт
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Матчи лидеров - завтра
Завершились сегодняшние матчи 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
Заря - ФК Харьков 2:0 (Джихани 32, Курилов 51)
ФК Львов - Металлург Д 0:1 (Димитров 90+2)
Таврия - Кривбасс 0:1 (Мотуз 32)
Днепр - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22)
Завтра тур завершится играми:
Ильичевец - Металлург З
Металлист - Карпаты
Шахтер - Арсенал
Динамо - Черноморец
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