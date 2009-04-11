Стартовала международная велогонка в Донецке

В Донецке стартовала Международная рейтинговая велогонка «Гран-при Донецка», которая будет проходить в течение двух дней – 11 и 12 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, организация «Гран-при Донецка» проводится на самом высоком европейском уровне, подготовку и проведение соревнований осуществляют спортивный клуб «ИСД», Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации, Донецкий городской совет, областная и городская федерации велоспорта.

По словам директора Спортивного клуба «ИСД» Марка БЕЙГЕЛЬЗИМЕРА, «это рейтинговая велогонка 2-й категории, но это первая в Украине гонка, которая дает спортсменам-участникам рейтинговые очки в мировой квалификации». Он отметил, что «Гран-при Донецка» - это самое крупное событие в отечественном велоспорте, поскольку является единственной шоссейной велогонкой в нашей стране, зарегистрированной в календаре Международного союза велосипедистов UCI.

В нынешних соревнованиях принимают участие команды UCI из Бельгии, Болгарии, Венгрии, России, Румынии, Украины, а также национальные сборные и региональные команды.

М.БЕЙГЕЛЬЗИМЕР объяснил, что «календарь UCI достаточно насыщен на этот период и дата нашей гонки – это еще одно подтверждение того, что мы не просто организовываем международную гонку в Украине, а то, что мы боремся со всеми странами-участниками за представление различных команд в нашем городе».

Так, среди участников гонки, прибывших на соревнования в Донецк, такие как: Балинт ЖЕГАЛМИ – чемпион Венгрии на шоссе (2007); Золтан МАДАРАС – чемпион Венгрии на шоссе (2008); Нормунд ЛАЗИС – вице-чемпион Латвии на шоссе до 23 лет (2006); Тамас ЦИСАКИ – чемпион Румынии на шоссе (2007); Сергей КОЛЕСНИКОВ – вице-чемпион России на шоссе (2007), победитель UCI Europe Tour 2006 U23; Павел КОРЖ из России – победитель на этапе «Tour du Maros» ( MAR, UCI 2.2) и т.д.

Украину в «Гран-при Донецка» представляют Виталий ПОПКОВ – трехкратный чемпион на треке (2002 - 2004); Максим ПОЛИЩУК – чемпион Европы в командной гонке на треке (ESP, 2004), обладатель серебряной медали Чемпионата мира на треке в командной гонке (ESP, 2007); Владимир РУБИН – чемпион мира в групповой гонке на треке (USA,2005), вице-чемпион мира в парной гонке на треке (FRA,2006) и др.