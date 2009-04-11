Билеты на бой Кличко - Хэй стоят от 24 до 49 евро

Стоимость билетов на поединок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO украинца Владимира Кличко с британцем Дэвидом Хэем варьируется от 24 до 49 евро, сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Бой пройдет 20 июня в Гельзенкирхене (Германия) на Veltins-Arena - домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке-04". 24 евро будет стоить билет на стоячие места на стадионе, вмещающем более 60 тысяч зрителей, 39 евро - на верхний ярус трибун и 49 евро - на нижний ярус.

Руководство промоутерской компании украинского боксера считает, что доступная цена билетов позволит добиться максимального заполнения трибун.

"У нас было много различных предложений из Германии, Европы, и мы выбрали именно Veltins-Arena из-за большой вместимости зрителей, - сказал управляющий Klitschko Management Group Бернд Бенте. - Мы проведем событие на открытом стадионе с умеренными ценами на билеты. Руководство арены, в свою очередь, выступает весьма надежным партнером, с которым мы будем работать профессионально и плодотворно в течение следующих недель".

Продажа билетов на поединок Кличко - Хэй начнется 17 апреля.