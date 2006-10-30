Украина и Польша стали фаворитами Евро-2012

Украина и Польша стали фаворитами в тендере на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом заявил президент ФФУ, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС, выступая в Варшаве на конгрессе Польской футбольной ассоциации.

“Я на 99% уверен, что из темной лошадки Украина и Польша превратились в фаворита. Это налагает на нас еще большую ответственность. Мы, как никогда, должны быть едины, действовать согласовано и сфокусировано”, - сказал Г.СУРКИС.

По его мнению, особенно важно, чтобы наш амбициозный проект базировался на тесном сотрудничестве футбольного актива, государственных органов власти и широкой общественности.

“Мы гордимся тем, что общая кандидатура Украины и Польши успешно преодолела первую фазу тендера УЕФА за право принимать Евро-2012”, - подчеркнул президент ФФУ.

По его словам, общим достижением можно считать то, что Украина и Польша подготовили и представили наилучший стенд, который презентовал нашу заявку во время Конгресса УЕФА в Будапеште в марте этого года.

Президент ФФУ также заметил, что сотрудничество футбольных федераций по результатам обзорного визита делегации УЕФА, который состоялся 11-16 сентября 2006 года, получило также самые одобрительные отзывы.

По словам Г.СУРКИСА, представители УЕФА убедились: “наши страны не только обещают, но и выполняют свои обещания, нам можно доверить проведение третьего по значимости спортивного мероприятия в мире”.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Исполком УЕФА принял решение, согласно которому хозяин финальной части Евро-2012 по футболу будет определен в апреле следующего года.

В тендере на право проведения турнира принимают участие Украина с Польской Республикой, Венгрия вместе с Хорватией и Италия.