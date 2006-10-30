”Реал” готовит грандиозное усиление

Мадридский "Реал" вновь выразил готовность приобрести у английского "Ливерпуля" капитана команды Стивена Джерарда.

Испанский клуб готов заплатить англичанам 30 миллионов фунтов стерлингов. Спортивный директор "Реала" Предраг Миятович уверен, что Джеррард значительно усилит среднюю линию команды, составив пару с пришедшим из "Лиона" Мамаду Диарра.

"Реал" уже пытался приобрести Джеррарда, когда президентом испанского клуба был Флорентино Перес, а теперь делает новую попытку уже при Рамоне Кальдероне.

Президент мадридского "Реала" отметил также, что готов выложить 100 миллионов фунтов стерлингов за аргентинского атакующего полузащитника "Барселоны" Лионеля Месси, если игрок выразит желание покинуть каталонский клуб.

Напомним, что перед президентскими выборами в "Реале" Рамон Кальдерон заявил, что обязательно приобретет Месси, но своего обещание не выполнил.

Корреспондент со ссылкой на Лента.ру