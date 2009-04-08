Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов

Путь Ливерпуля и Баварии в полуфинал осложняется

Завершились сегодняшние два матча 1/4 финала Лиги чемпионов Завершились сегодняшние два матча 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона - Бавария 4:0 (Месси 9, 38, Это`о 12, Анри 44) Ливерпуль - Челси 1:3 (Торрес 6 - Иванович 39, 62, Дрогба 67) Ответные матчи этих команд пройдут 14 апреля. Напомним, что вчера были сыграны первые два матча одной четвертой (ответные игры – 15 апреля) МЮ - Порту 2:2 (Руни 15, Тевес 85 - Родригес 4, Гонсалес 89) Вильярреал - Арсенал 1:1 (Сенна 10 - Адебайор 66)

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