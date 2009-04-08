Луческу: победитель пары Шахтер-Олимпик выйдет в финал Кубка УЕФА

Главный тренер ФК «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ уверен, что победитель пары «Шахтер»-«Олимпик» (Марсель, Франция) выйдет в финал Кубка УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на предматчевой пресс-конференции в Донецке.

«Я уверен, что команда, которая выиграет в этой дуэли, получит право играть в финале Кубка УЕФА», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он отметил, что «Олимпик» - команда с богатой европейской историей и готова играть на самом высоком уровне в любом европейском турнире».

«Сейчас она находится на большом подъеме, играет с большим энтузиазмом, старается выигрывать каждый матч, ровно играет и дома, и на выезде», - похвалил соперника М.ЛУЧЕСКУ. Он добавил, что французская команда высоко организована и «впечатляет способностью жертвовать всем на футбольном поле».

«Но у нее есть и слабости. Мы попытаемся это использовать. Я думаю, что это будет уравновешенный матч», - подчеркнул при этом наставник «Шахтера».

Говоря о готовности своей команды к матчу, М.ЛУЧЕСКУ сообщил, что все игроки «Шахтера» находятся «в нормальном состоянии», за исключением травмированного сербского полузащитника Игора ДУЛЯЯ. Кроме того, небольшая проблема возникла у бразильского нападающего АДРИАНО, который на тренировке столкнулся с защитником Владимиром ЕЗЕРСКИМ и «получил небольшой удар».

«Надеюсь, к завтрашнему матчу у АДРИАНО все будет в порядке», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.

Как сообщал УНИАН, матч между «Шахтером» и «Олимпиком» состоится в Донецке 9 апреля.