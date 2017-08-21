Председатель Житомирской ОГА Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба "Полесье"

В ОГА провели "смотрины" новых игроков и поддержали команду в нелегкое время.

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба «Полесье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Читайте такжеЕще одна команда Второй лиги пропустит гостевой матч из-за финансовых трудностей «Занялся усилением футбольной команды «Полесье». Должны поддержать наших в нелегкое время. Провели "смотрины" новых игроков», – сказал Гундич. Как сообщалось, в Житомире подрядчику поручили ускорить реконструкцию стадиона "Полесье".

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