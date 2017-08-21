Председатель Житомирской ОГА Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба "Полесье"
12:48, 21 августа 2017Спорт
83
В ОГА провели "смотрины" новых игроков и поддержали команду в нелегкое время.
Гундич проверил, как проходит тренировка / www.wallpapersdb.org
Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба «Полесье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Читайте такжеЕще одна команда Второй лиги пропустит гостевой матч из-за финансовых трудностей
«Занялся усилением футбольной команды «Полесье». Должны поддержать наших в нелегкое время. Провели "смотрины" новых игроков», – сказал Гундич.
Как сообщалось, в Житомире подрядчику поручили ускорить реконструкцию стадиона "Полесье".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter