Председатель Житомирской ОГА Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба "Полесье"

12:48, 21 августа 2017
Спорт
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В ОГА провели "смотрины" новых игроков и поддержали команду в нелегкое время.

Гундич проверил, как проходит тренировка / www.wallpapersdb.org

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба «Полесье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«Занялся усилением футбольной команды «Полесье». Должны поддержать наших в нелегкое время. Провели "смотрины" новых игроков», – сказал Гундич.

Как сообщалось, в Житомире подрядчику поручили ускорить реконструкцию стадиона "Полесье".

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Теги: #команда футбол Полесье