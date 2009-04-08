Кличко будет драться на футбольном стадионе

Украинец Владимир Кличко будет отстаивать чемпионские титулы по версиям IBF, WBO и IBO в бою с британцем Дэвидом Хэем 20 июня на стадионе Veltins в Гельзенкирхене, сообщает Спорт-Экспресс. Эта домашняя для футбольного "Шальке-04" арена считается одной из самых известных в Европе и способна принять до 65 тысяч зрителей.

Именно на ней проходил финал футбольной Лиги чемпионов-2004. Кроме того, Veltins принял 5 матчей проходившего в Германии чемпионата мира по футболу-2006, в том числе один из четвертьфиналов (Англия - Португалия).

На Veltins ежегодно проходит традиционная рождественская гонка по биатлону. Отметим также, что именно Veltins примет матч открытия чемпионата мира по хоккею-2010, для чего вместимость стадиона будет увеличена до 75 976 зрителей. Ожидается, что на этом матче будет установлен мировой рекорд посещаемости хоккейных поединков под открытым небом, принадлежащий ныне стадиону Мичиганского университета в США (74 554).

Напомним, что изначально в качестве места проведения поединка Кличко - Хэй рассматривалась арена Stamford Bridge в Лондоне, на которой проводит матчи футбольный "Челси".

Продажа билетов на бой Кличко - Хэй начнется 17 апреля. Минимальная цена - 24 евро (стоячие места).

"Я всегда хотел драться на футбольном стадионе на глазах у огромного количества людей. Похоже, моей мечте суждено сбыться. Однажды я лично посетил матч "Шальке-04" и никогда не забуду той поддержки, которую оказывали фанаты футболистам на протяжении всех 90 минут игры. Уверен, что 20 июня они устроят нам феноменальный прием", - заявил Кличко.