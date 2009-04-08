Футбол XXI века: почему бы не ослепить вратаря лазером?

Международная федерация футбола (ФИФА) расследует обвинения против греческих болельщиков, которые при помощи лазерных указок пытались повлиять на игру вратаря сборной Израиля в отборочном матче чемпионата мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

После матча отборочного цикла ЧМ-2010, который прошел 1 апреля на острове Крит, ряд израильских деятелей футбола объявил, что греческие фанаты пытались слепить голкипера гостей Дуду Авата при помощи лазера. Греция выиграла ту встречу со счетом 2:1.