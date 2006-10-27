Футбол и бизнес - цифры от донецкого ”Шахтера”
ЗАТ увеличивает уставной фонд
ЗАО «ФК «Шахтер» планирует увеличить уставный фонд в 2,15 раза – до 659 млн. грн. путем дополнительного выпуска акций существующей номинальной стоимости.
Об этом говорится в сообщении ЗАО в газете «Урядовий кур’єр» от 27 октября.
ЗАО «ФК «Шахтер» намерено дополнительно выпустить 353,5 млн. штук простых акций номинальной стоимостью 1 грн., для пополнения оборотных средств и обеспечения дальнейшего развития компании.
Закрытое (частное) размещение акций допэмисии будет проводиться в два этапа: с 1 по 21 февраля и с 22 по 28 февраля 2007 года.
Решение о проведении допэмисии предполагается утвердить на общем собрании акционеров ЗАО, которого запланировано на 12 декабря т.г.
Справка УНИАН. По состоянию на 31 декабря 2005 года, 99,8363% акций ФК "Шахтер" (Донецк)" принадлежали компании “Систем Кэпитал Менеджмент” (Донецк). 90% ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" принадлежит Р. АХМЕТОВУ.
С апреля 2006 г. председателем Наблюдательного совета ФК «Шахтер» стал гендиректор СКМ Олег ПОПОВ.
Бюджет футбольного клуба «Шахтер» в 2004/2005 гг. составил 84,5 млн. долларов. Чистый доход ФК «Шахтер» за 2005 год составил 28,01 млн. грн., чистый убыток – 146,75 млн. грн.
Уставный фонд ФК «Шахтер» в 2005 году был увеличен в 3,4 раза – до 305,5 млн. грн.