Украинский боксер намерен провести бой с Кличко

Украинский боксер-тяжеловес Александр Дмитренко заявил, что он готов провести бой с россиянином Александром Поветкиным. По словам Дмитренко, именно по итогам этого поединка должен определиться будущий соперник украинца Владимира Кличко, который владеет чемпионскими титулами IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация), сообщает интернет-издание boxingscene.com.

Российский и украинский боксеры имеют право на бой с Кличко-младшим: Поветкин является официальным претендентом на титул IBF, а Дмитренко - на титул WBO.

В начале марта 2009 года бой Поветкин - Дмитренко назначил Европейский боксерский союз (EBU). Титул чемпиона Европы по боксу в настоящее время вакантен, и EBU решил разыграть его между россиянином и украинцем.

Со своей стороны Поветкин заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Кличко, но не исключил возможность поединка с Дмитренко.

Лента.ру