Украинский боксер намерен провести бой с Кличко
00:20, 07 апреля 2009Спорт
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Но до этого еще далеко
|Александр Дмитренко
Российский и украинский боксеры имеют право на бой с Кличко-младшим: Поветкин является официальным претендентом на титул IBF, а Дмитренко - на титул WBO.
В начале марта 2009 года бой Поветкин - Дмитренко назначил Европейский боксерский союз (EBU). Титул чемпиона Европы по боксу в настоящее время вакантен, и EBU решил разыграть его между россиянином и украинцем.
Со своей стороны Поветкин заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Кличко, но не исключил возможность поединка с Дмитренко.
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