Во Дворце Спорта стартует Чемпионат Европы по Киокушин-кан каратэ

В субботу, 28 октября в 10:00 в Киеве начнутся соревнования Первого открытого Чемпионата Европы по Киокушин-кан каратэ-до среди мужчин и женщин по кумите и ката. В открытом Чемпионате Европы примут участие команды из более чем 20 стран, включая страны СНГ, Африку, Европу, Азиатский регион и Японию. Организаторы - Международная Организация Киокушин-кан каратэ, Европейская Федерация Киокушин-кан каратэ и Федерация Киокушин-кан Шогакукай Каратэ Украины при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта (Киевский Дворец Спорта). Нужна аккредитация. Телефон: 8-095-750-72-51.