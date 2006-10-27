В Киеве стартует Чемпионат Европы по Киокушин-кан каратэ

Завтра в Киеве во Дворце спорта стартует Чемпионат Европы по Киокушин-кан каратэ.

В связи с этим сегодня министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО провел встречу с руководителями международной и украинской федераций по Киокушин-кан каратэ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки соревнований такого высокого уровня.

Ю.ПАВЛЕНКО убежден, что Чемпионат пройдет на высоком уровне и станет заметным событием в спортивной жизни Украины. Министр также отметил, что это мероприятие придаст мощный толчок дальнейшему развитию не только Киокушин-кан каратэ, но и других видов восточных единоборств.

Во время встречи было принято решение об усилении сотрудничества между Министерством и федерациями по этому виду спорта. В частности, уже на ближайшем заседании коллегии Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта будет вынесен вопрос о предоставлении украинской федерации Киокушин-кан статуса национальной, отметил министр.