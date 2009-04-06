На матче Металлист - Днепр фаны устроили пожар (фото)

В Харькове во время воскресного матча на первенство Украины по футболу между местным “Металлистом” и днепропетровским “Днепром” на трибунах 16-го (гостевого) фан-сектора возник пожар.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, болельщики “Днепра” подожгли газеты и бумагу, что повлекло загорание пластиковых кресел.

Сотрудники МЧС, которые дежурили на стадионе, не допустили возникновения паники и ликвидировали пожар. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня, что могло привести к трагическим последствиям, сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы “Металлиста”, огнем были повреждены 7 кресел. Собеседник агентства отметил, что гости из Днепропетровска вели себя достаточно агрессивно, отрывая кресла и бросая их вниз. По его убеждению, инцидентом должно заняться руководство украинского футбола. Он не исключает применения санкций к днепропетровскому клубу в связи с поведением его болельщиков.

Как сообщал УНИАН, на стадионе «Металлист» продолжаются работы по реконструкции в рамках подготовки Харькова к проведению игр финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Матч между “Металлистом” и “Днепром” в воскресенье, 5 апреля, характеризовался большой напряженностью и завершился победой харьковского клуба со счетом 3:2. Во время игры судья матча удалил с поля вратаря “Днепра” и сделал 5 предупреждений футболистам.