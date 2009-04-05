Результаты 31-го тура английской Премьер-лиги
21:47, 05 апреля 2009Спорт
2000
МЮ спасся в добавленное время
Сегодняшними двумя матчами завершился 31-й тур английской Премьер-лиги
Эвертон - Уиган 4:0 (Жо 26, 51, Феллаини 47, Осман 61)
МЮ - Астон Вилла 3:2 (Роналду 14, 80, Македа, 90+3 - Карью 30, Агбонлахор, 58)
Напомним, что вчера состоялись игры:
Блэкберн - Тоттенхэм 2:1 (Маккарти 82, Оойер 89 - Кин 30 пен.)
Болтон - Миддлсбро 4:1 (Дэвис 8, Кахилл 44, М.Тейлор 78, Гарднер 84 - О`Нил 38)
Вест Бромвич - Сток Сити 0:2 (Фуллер 2, Битти 49)
Вест Хэм - Сандерленд 2:0 (Станислас 42, Томкинс 53)
Халл Сити - Портсмут 0:0
Ньюкасл - Челси 0:2 (Лемпард 56, Малуда 65)
Арсенал - Манчестер Сити 2:0 (Адебайор 8, 49)
Фулхэм - Ливерпуль 0:1 (Бенаюн 90)
Положение в турнирной таблице
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