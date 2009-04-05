Владимир Кличко получит награду в Нью-Джерси

7 апреля в Ньюарке (штат Нью-Джерси) состоится званый ужин, на котором будут вручены награды боксёрам. Устраивает это шоу компания C.O.M.B.A.T.T. совместно с Ларри Хаззардом, а церемония состоится уже в седьмой раз.

Как сообщает Fightnews.com, одна из наград достанется Владимиру Кличко. На церемонию придут также Шейн Мозли, Эммануэль Стюард, Бернард Хопкинс, Томаш Адамек и другие известные боксёры и тренеры.

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