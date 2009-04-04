Сегодня в Ивано-Франковске начался Чемпионат Европы по киокушинкай каратэ среди мужчин и женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, на чемпионат прибыли делегации из Казахстана, Беларуси, Грузии, Украины, Греции, Румынии, Венгрии, Бельгии, Испании, Японии.

Также на турнире присутствует генеральный директор Всемирной организации киокушинкай каратэ шихан Табата НИГЕРУ.

Уже состоялось торжественное поднятие флага Украины. Почетные золотые медали чемпионата вручили спонсорам и людям, которые приложили больше всего усилий к его организации.

Поздравил участников Чемпионата Европы и городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

Как отмечалось на церемонии, за право проведения чемпионата боролись представители из 24 стран. Тендер выиграл Ивано-Франковск. По словам организатора чемпионата, президента Федерации киокушинкай каратэ уния Украины Станислава ШМАТА (4-й дан), в организацию турнира не вложено ни копейки бюджетных средств, а смета соревнований составила свыше 70 тыс. долларов.

Победители нынешнего чемпионата примут участие в Чемпионате мира, который состоится в следующем году в Осако (Япония).

Справка УНИАН. Первый чемпионат Европы по киокушинкай каратэ проходил в прошлом году в румынском городе Сибиу. Киокушинкай каратэ - контактное боевое искусство, бои которого проходят без каких-либо защитных средств. Запрещены только удары руками в голову, в пах и в спину.