ФК Металлург подписал контракт с румынским нападающим
22:00, 02 апреля 2009Спорт
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На счету Чиприана Танасы 43 гола
|Чиприан Танаса
Как сообщил руководитель пресс-службы «Металлурга» Алексей КЛЫКОВ со ссылкой на спортивного директора клуба Вардана ИСРАЕЛЯНА, румынский форвард перешел в донецкую команду на правах свободного агента. «В офисе Премьер-лиги Украины уже оформлены соответствующие документы и ТАНАСА официально стал игроком нашей команды», - сказал В.ИСРАЕЛЯН.
В пресс-службе уточнили, что Ч.ТАНАСА ранее выступал за румынские клубы «Арджеш», «Университатя» и «Политехника». Провел 198 игр, забил 43 мяча.
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