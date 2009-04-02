ФК Металлург подписал контракт с румынским нападающим

Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) подписал контракт с 28-летним румынским нападающим Чиприаном ТАНАСОЙ.

Как сообщил руководитель пресс-службы «Металлурга» Алексей КЛЫКОВ со ссылкой на спортивного директора клуба Вардана ИСРАЕЛЯНА, румынский форвард перешел в донецкую команду на правах свободного агента. «В офисе Премьер-лиги Украины уже оформлены соответствующие документы и ТАНАСА официально стал игроком нашей команды», - сказал В.ИСРАЕЛЯН.

В пресс-службе уточнили, что Ч.ТАНАСА ранее выступал за румынские клубы «Арджеш», «Университатя» и «Политехника». Провел 198 игр, забил 43 мяча.