Во Львове прошли соревнования по силовому многоборью (видео)

Во Львове прошли соревнования по силовому многоборью. Об єтом говорится в сюжете программы "Джежаи" на телеканале 2+2.

Всего на соревнования во Львов приехали одиннадцать атлетов из разных областей Украины. Они должны выполнить шесть самых популярных силовых упражнений.

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"Сначала пронести коромысло весом 360 килограммов, а потом еще и разобраться с огромной покрышкой. О весе, который приходится поднимать украинским силачам, красноречиво говорит то, что порой с их принадлежностями не могут справиться и несколько ассистентов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что утвержден состав легкоатлетической сборной Украины на чемпионат Европы по многоборью.