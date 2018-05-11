Украинцы на «Уэмбли»: худший день для сборной Михайличенко
Вежливо сыграли наши, по-джентльменски не обидели хозяев... Воронин - и снова двойка?.. Все как у людей, если бы не одно обстоятельство...
Сборная Украины после проигранного матча сборной Англии в отборочном цикле чемпионата мира 2010 - 1:2 практически утратила шансы на победу в турнире...
Навеяло... В неописуемо далеком уже 1966 году, сразу после удачного выступления сборной СССР по футболу на чемпионате мира в Англии, среди самых радикальных болельщиков в Киеве стали шириться разговоры о том, не пора ли уже Украине самой выставлять сборную для участия в международных турнирах.
|Сборная СССР — обладатель бронзовых медалей (4-е место)мирового первенства 1966 года
Все это питало не просто болельщицкое воображение, но и определенные патриотические проукраинские настроения, которые находили свое проявление, конечно, и в спорте, футболе. Уже произошли аресты Чорновила, Дзюбы, хрущевская оттепель отступала перед брежневским застоем, о Голодоморе боялись упоминать, но Шелест и Щербицкий еще говорили на украинском языке, и футбол был едва ли не единственной сферой общественной жизни, где Киев мог утереть нос Москве.
Так вот, помнится, на одну встречу с болельщиками в Киеве после ЧМ-66 пришли сборники Поркуян, Островский вместе с Антоном Идзковским, легендарным вратарем довоенного «Динамо», а затем работником Федерации футбола УССР.
Вопросов было много и среди них - именно о возможности создания национальной сборной Украины. Корректный, всегда сдержанный Идзковский тогда дипломатически вышел из ситуации, объяснил, как смог, что для этого нужно, мол, пройти много технических этапов признания в структурах ФИФА. О распаде СССР, понятно, никто не заикался.
С тех пор, как говорят, не прошло и сотни лет, и национальная сборная Украины в настоящее время является полноправным участником всех чемпионатов и турниров. Имеет свой реестр побед и поражений, свой дизайн формы, спонсоров, ее игроки вполне патриотически кладут руку на сердце, когда исполняется государственный гимн, все как у людей, если бы не одно обстоятельство - наша сборная регулярно проигрывает лучшим командам мира. Против Германии, Италии, Испании, Франции - поражения и считанные ничьи. Против Англии - два поражения с сухим счетом .
Вчера этот перечень утраченного счастья продолжился.
Шевченко живее всех живых
|Фото REUTERS
Главное - у сборников Украины отсутствовало, ну… не то что психология победителей, а хотя бы ощущение самодостаточности, уверенности в том, что они могут достойно играть против англичан, показать свои козыри против их.
Досадно вдвойне, ведь сами хозяева поля давали играть гостям, матч не выдался «рубкой», команды не пошли стенка на стенку, хотя цена очков в нем была очень высокой.
Это их проблемы - итальянца Фабио Капелло с англичанами - почему они играли вполсилы, эпизодически, почти не включая максимальные скорости, не идя на жесткие единоборства.
А проблема Алексея Михайличенко с остальными украинцами, которые вчера вышли на поле «Уэмбли» заключалась в том, что они поплыли по течению, не рискнули навязать лидерам группы свою игру, когда стратегия отборочного цикла требовала именно в данном матче не проиграть, отобрать очки у лидеров группы .
|Фото AP
Конечно, гол Крауча - из разряда тех, которые называются необязательными, не по игре, но он в известной мере был логичным для наших «центровиков» Чигринского и Михалика. Выбор правильной позиции в момент непосредственной атаки на ворота, к сожалению, не их лучшее качество.
Но один пропущенный гол, даже против сборной Англии, еще не поражение, времени было много, к тому же соперник явно не пытался «разорвать» нашу сборную, любой ценой развить успех.
Шевченко и здесь оказался точным, предусмотрительным, говоря в интервью перед матчем о том, что англичане будут играть на результат, прилагая для этого столько усилий, сколько нужно, не больше.
|Фото АР
Хозяева еще за полчаса до завершения матча начали катать мяч в квадрат и заодно гонять Милевского. Наказать бы их за это…, но вчера был худший день для сборной Михайличенко. Лимит ошибок превысили, по-моему, почти все, кто выходил вчера на поле в сине-желтой форме (кстати, странно, почему на футболках от Adidas, с которым Федерация футбола Украины заключила контракт об экипировке сборной, не были написаны фамилии игроков?).
«Близнецы-байстрюки»
Обрезки, немотивированные потери мяча, передачи в спину партнеру или за десяток метров от него - давно не видели такой некачественной, аморфной игры в исполнении нашей сборной. Если учесть то, что Михайличенко выставил на «Уэмбли» почти тот же состав, с которым провел прошлой осенью все три матча отбора, прибавив лишь харьковчан Валяева и Слюсаря, то на естественный вопрос - почему у команды не пошла игра? - тренер должен взять ответственность на себя.
Кажется, что-то недоработали в сфере психологии, не смогли разгрузить игроков, которые чувствовали лишнее волнение перед матчем с англичанами. Не знаю, был ли допущен к лагерю сборной Сергей Балтача, который еще с 80-х годов живет и работает в Англии, знает тамошний футбол изнутри. В интервью до матча он полностью допускал результат в пользу сборной Украины, предостерегал, чтобы наши не отводили себе второстепенные роли, играли на равных. Как в воду глядел. Но услышали ли его в сборной?
|Фото AP
Помним, как прошлой осенью ему не нашлось места в составе сборной против Хорватии. В настоящее время вышел в стартовом составе, подбодренный 8 голами в Бундес-лиге, играл буквально кровь из носа - и что? Опять двойка?
Кажется, Воронина вчера окончательно подкосил свисток арбитра матча, когда тот в начале второго тайма усмотрел офсайд. Очень сомнительное решение, ведь мяч пришел к Андрею от ноги англичанина. Но атака была сорвана. В дальнейшем судья еще пару раз свистнул не в пользу нашей сборной, и под занавес заметил фол Шевчука против Бэкхема. Тонкая работа арбитра, а осадок остался.
|Фото REUTERS
В итоге англичане, можно сказать, обеспечили себе первое место в нашей 6 группе и путевку на ЧМ-2010, а Украина осложнила себе борьбу с Хорватией за второе место, куда еще может вмешаться и Беларусь.
Олег Олийнык