Украинцы на «Уэмбли»: худший день для сборной Михайличенко

Сборная Украины после проигранного матча сборной Англии в отборочном цикле чемпионата мира 2010 - 1:2 практически утратила шансы на победу в турнире...

Навеяло... В неописуемо далеком уже 1966 году, сразу после удачного выступления сборной СССР по футболу на чемпионате мира в Англии, среди самых радикальных болельщиков в Киеве стали шириться разговоры о том, не пора ли уже Украине самой выставлять сборную для участия в международных турнирах.

Тогда целых пятеро динамовцев Киева были на первых ролях в сборной СССР, которая в Англии заняла самое высокое свое место на ЧМ, - четвертое, недавний перворазрядник Валерий Поркуян с четырьмя забитыми мячами нежданно-негаданно стал лучшим бомбардиром сборной, ну, а наше «Динамо» выдавало фееричные победные серии в чемпионате Союза.

Все это питало не просто болельщицкое воображение, но и определенные патриотические проукраинские настроения, которые находили свое проявление, конечно, и в спорте, футболе. Уже произошли аресты Чорновила, Дзюбы, хрущевская оттепель отступала перед брежневским застоем, о Голодоморе боялись упоминать, но Шелест и Щербицкий еще говорили на украинском языке, и футбол был едва ли не единственной сферой общественной жизни, где Киев мог утереть нос Москве.

Так вот, помнится, на одну встречу с болельщиками в Киеве после ЧМ-66 пришли сборники Поркуян, Островский вместе с Антоном Идзковским, легендарным вратарем довоенного «Динамо», а затем работником Федерации футбола УССР.

Вопросов было много и среди них - именно о возможности создания национальной сборной Украины. Корректный, всегда сдержанный Идзковский тогда дипломатически вышел из ситуации, объяснил, как смог, что для этого нужно, мол, пройти много технических этапов признания в структурах ФИФА. О распаде СССР, понятно, никто не заикался.

С тех пор, как говорят, не прошло и сотни лет, и национальная сборная Украины в настоящее время является полноправным участником всех чемпионатов и турниров. Имеет свой реестр побед и поражений, свой дизайн формы, спонсоров, ее игроки вполне патриотически кладут руку на сердце, когда исполняется государственный гимн, все как у людей, если бы не одно обстоятельство - наша сборная регулярно проигрывает лучшим командам мира. Против Германии, Италии, Испании, Франции - поражения и считанные ничьи. Против Англии - два поражения с сухим счетом .

Вчера этот перечень утраченного счастья продолжился.

Шевченко живее всех живых

32-летний форвард сборной Украины, не имеющий игровой практики у себя в клубе, которого почти забыли в футбольной Европе, опять напомнил о себе. Его ретро-гол в ворота сборной Англии во вчерашнем матче отборочного цикла ЧМ-2010 подарил нам всем (хоть на несколько минут) надежду - на удовлетворительный итог игры, на пополнение очков достижений в турнирной таблице, на перелом негативной тенденции проигрывать англичанам. Но - не судьба. Никто из младших по возрасту партнеров Андрея по сборной не поддержал его, не стал лучше него в игре.

Главное - у сборников Украины отсутствовало, ну… не то что психология победителей, а хотя бы ощущение самодостаточности, уверенности в том, что они могут достойно играть против англичан, показать свои козыри против их.

Досадно вдвойне, ведь сами хозяева поля давали играть гостям, матч не выдался «рубкой», команды не пошли стенка на стенку, хотя цена очков в нем была очень высокой.

Это их проблемы - итальянца Фабио Капелло с англичанами - почему они играли вполсилы, эпизодически, почти не включая максимальные скорости, не идя на жесткие единоборства.

А проблема Алексея Михайличенко с остальными украинцами, которые вчера вышли на поле «Уэмбли» заключалась в том, что они поплыли по течению, не рискнули навязать лидерам группы свою игру, когда стратегия отборочного цикла требовала именно в данном матче не проиграть, отобрать очки у лидеров группы .

Как-то даже стало легче, когда англичане открыли счет, подумалось, теперь нашим уже точно терять ничего, нужно играть активнее, идти вперед, что-то комбинировать, показать зубы в конечном итоге.

Конечно, гол Крауча - из разряда тех, которые называются необязательными, не по игре, но он в известной мере был логичным для наших «центровиков» Чигринского и Михалика. Выбор правильной позиции в момент непосредственной атаки на ворота, к сожалению, не их лучшее качество.

Но один пропущенный гол, даже против сборной Англии, еще не поражение, времени было много, к тому же соперник явно не пытался «разорвать» нашу сборную, любой ценой развить успех.

Шевченко и здесь оказался точным, предусмотрительным, говоря в интервью перед матчем о том, что англичане будут играть на результат, прилагая для этого столько усилий, сколько нужно, не больше.

К сожалению, даже в такой игре у сборной Украины не было шансов. Во втором тайме до появления Шевченко, кажется, ни одного удара по воротам Джеймса не было. Да, какие-то намеки на конструктивную игру, на угрозы, четвертьмоменты. Атаки наших захлебываются еще в самом начале. Трио Алиев, Валяев, Слюсарь откровенно провалили борьбу в середине поля, так и не смогли подыграть нападающим Милевскому с Ворониным.

Хозяева еще за полчаса до завершения матча начали катать мяч в квадрат и заодно гонять Милевского. Наказать бы их за это…, но вчера был худший день для сборной Михайличенко. Лимит ошибок превысили, по-моему, почти все, кто выходил вчера на поле в сине-желтой форме (кстати, странно, почему на футболках от Adidas, с которым Федерация футбола Украины заключила контракт об экипировке сборной, не были написаны фамилии игроков?).

«Близнецы-байстрюки»

Обрезки, немотивированные потери мяча, передачи в спину партнеру или за десяток метров от него - давно не видели такой некачественной, аморфной игры в исполнении нашей сборной. Если учесть то, что Михайличенко выставил на «Уэмбли» почти тот же состав, с которым провел прошлой осенью все три матча отбора, прибавив лишь харьковчан Валяева и Слюсаря, то на естественный вопрос - почему у команды не пошла игра? - тренер должен взять ответственность на себя.

Кажется, что-то недоработали в сфере психологии, не смогли разгрузить игроков, которые чувствовали лишнее волнение перед матчем с англичанами. Не знаю, был ли допущен к лагерю сборной Сергей Балтача, который еще с 80-х годов живет и работает в Англии, знает тамошний футбол изнутри. В интервью до матча он полностью допускал результат в пользу сборной Украины, предостерегал, чтобы наши не отводили себе второстепенные роли, играли на равных. Как в воду глядел. Но услышали ли его в сборной?

Отдельная тема - Воронин и сборная. Это уже просто любовь без взаимности. Андрей каждый раз приезжает в сборную супермотивированный, заряженный, и каждый раз не находит полного взаимопонимания на поле с партнерами, очевидно, и с тренерами. В 20 последних матчах за сборную лишь один забитый мяч.

Помним, как прошлой осенью ему не нашлось места в составе сборной против Хорватии. В настоящее время вышел в стартовом составе, подбодренный 8 голами в Бундес-лиге, играл буквально кровь из носа - и что? Опять двойка?

Кажется, Воронина вчера окончательно подкосил свисток арбитра матча, когда тот в начале второго тайма усмотрел офсайд. Очень сомнительное решение, ведь мяч пришел к Андрею от ноги англичанина. Но атака была сорвана. В дальнейшем судья еще пару раз свистнул не в пользу нашей сборной, и под занавес заметил фол Шевчука против Бэкхема. Тонкая работа арбитра, а осадок остался.

Необязательный штрафной и снова необязательный гол. Пропускать два одинаковых гола со стандартов никто наших защитников не уполномочивал. Без таких «близнецов-байстрюков» вполне можно было обойтись. 1:2 - и такое ощущение, что матч был проигран еще до матча. По крайней мере, по ходу игры сборная Англии не убедила в том, что была непобедимой, так же и сборная Украины не убедила, что она хочет победить. Старательно сыграли наши на «Уэмбли» и вежливо, по-джентльменски не обидели хозяев, забыли, что футбол в определении самих англичан, это - джентльменская игра для хулиганов. Хулиганства в хорошем смысле, куража, азарта не показали.

В итоге англичане, можно сказать, обеспечили себе первое место в нашей 6 группе и путевку на ЧМ-2010, а Украина осложнила себе борьбу с Хорватией за второе место, куда еще может вмешаться и Беларусь.

Олег Олийнык