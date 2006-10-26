Украинские олигархи обсудили волнующий их вопрос (фоторепортаж)

По какому-то неписанному закону второй год подряд в октябре крупнейшие украинские предприниматели собираются в одном месте, чтобы порешать вопросы.

В 2005 это был круглый стол по вопросам бизнеса у Ющенко, который планировали сделать регулярным и который стал еще одним невыполненным обещанием властей.

В этом году олигархи и экс-олигархи самоорганизовались под вымпелом другой проблемы – украинского футбола. Его болезни не чужды владельцам главных политических и промышленных активов страны, поскольку все они по совместительству являются владельцами команд высшей лиги.

Встречу организовали в гостинице "Киев", числящейся на балансе Верховной Рады. В одной комнате собрались четверо из десятки самых богатых людей Украины – Ринат Ахметов ("Шахтер"), Игорь Коломойский ("Днепр" и с недавних пор вице-президент Федерации футбола), Сергей Тарута ("Металлург") и Константин Жеваго ("Ворскла").

Кроме того, были братья Суркисы, владеющие "Динамо" и контролирующие Федерацию футбола, Олег Мкртчан ("Металлург", совладелец "Индустриального союза Донбасса"), Борис Колесников (вице-президент "Шахтера"), Петр Дыминский ("Карпаты") и Владимир Бойко с Мариупольского меткомбината имени Ильича, на базе которого создана команда "Ильичевец".

Симферопольскую "Таврию", владельцем которой до последнего времени значился мифический Дмитрий Фирташ из "РосУкрЭнерго", представлял экс-премьер Крыма Сергей Куницын.

Здороваясь, они обнимались. Это касалось даже Ахметова и Коломойского, которые схлестнулись в конфликте вокруг Кременчугского сталелитейного завода. "Привет, Игорь!", - сказал президент "Шахтера". "О, Ахметов!", - ответил, шуточно закатив глаза, Коломойский.

Все в один голос они уверяли, что футбол был единственным вопросом этой "встречи в семейном кругу" (автор определения – Ахметов). Решений не принято, будет создана рабочая группа, которая подготовит проекты на следующий слет олигархов через месяц.

Украинская правда Фото Анны Андриевской