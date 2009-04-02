Михайличенко: возможно, просто не дотерпели...

Наставник сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал игру своей команды против Англии в эфире ТРК Украина.

"Печально, что нам не удалось сегодня набрать очки, которые мы сегодня заслужили. Возможно, просто не дотерпели".

"Мы много времени уделяли стандартам, и просто недопустимо было пропускать два гола-близнеца. Особенно учитывая тот факт, что в обороне мы выглядели солидно, и англичане не могут похвастаться большим количеством голевых ситуаций".

"В атаке ребята не смогли раскрыть весь свой потенциал. Они действительно могут играть лучше".

Михайличенко говорит, что не жалеет о том, что оставил на скамейке автора единственного мяча в составе нашей команды Андрея Шевченко. "Мы понимали, что Андрей давно не играл и пребывает не в лучших кондициях. Потеря ритма всегда негативно сказывается на игре. Однако мы планировали выпустить его после перерыва, когда защитники соперника немного устанут и он получить шанс показать свои лучшие качества".

"В общем, действиями команды мы можем быть довольны, но в каждом матче нужно обязательно брать очки".

Football.ua