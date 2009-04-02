Киевское Динамо - в десятке лучших клубов мира

08:55, 02 апреля 2009
Спорт
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IFFHS опубликовала новый рейтинг

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг ведущих клубов планеты.

Все украинские клубы, кроме симферопольской "Таврии", которая выбыла из рейтинга, улучшили свои позиции, сообщает Чемпіон. "Динамо" вошло в главную десятку клубов мира.

1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 298,0

2 (4). "Барселона" (Испания) - 277,0

3 (2). "Ливерпуль" (Англия) - 259,0

3 (3). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 259,0

5 (5). "Челси" (Англия) - 249,0

6 (6). "Бавария" (Германия) - 238,0

7 (8). "Сан Пауло" (Бразилия) - 230,0

8 (10). "Арсенал" (Англия) - 227,0

9 (13). "Ювентус" (Италия) - 215,0

10 (15). "Динамо" (Украина) - 212,0

13 (18). "Шахтер" (Украина) - 199,5

23 (23). "Зенит" (Россия) - 175.0

39 (38). "Милан" (Италия) - 158,0

41 (54). "Металлист" (Украина) - 155,5

47 (55). "Герта" (Германия) - 152,0

176 (171). "Спартак" (Россия) - 83,0.

238 (264). "Ворскла" (Украина) - 73,0.

274 (264). "Амкар" (Россия) - 67,0.

322 (294). "Рубин" (Россия) - 62,5.

338 (349). "Днепр" (Украина) - 61,0

 

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