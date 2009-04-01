Завершился матч сборных Англии и Украины

Гол Шевченко был очень кстати, но...

Завершился матч группового турнира ЧМ-2010 между сборными Англии и Украины Англия - Украина 2:1 (Крауч 29, Терри 85 - Шевченко 74) В других матчах 6 группы: Казахстан – Беларусь 1:5 Андорра – Хорватия 0:2 Турнирное положение в группе: Англия - 15 очков после пяти игр, Хорватия 10 (5), Украина 7 (4), Беларусь 6 (4), Казахстан 3 (5), Андорра 0 (5).

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