Завершился матч сборных Англии и Украины
23:50, 01 апреля 2009Спорт
4852
Гол Шевченко был очень кстати, но...
Завершился матч группового турнира ЧМ-2010 между сборными Англии и Украины
Англия - Украина 2:1 (Крауч 29, Терри 85 - Шевченко 74)
В других матчах 6 группы:
Казахстан – Беларусь 1:5
Андорра – Хорватия 0:2
Турнирное положение в группе: Англия - 15 очков после пяти игр, Хорватия 10 (5), Украина 7 (4), Беларусь 6 (4), Казахстан 3 (5), Андорра 0 (5).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter