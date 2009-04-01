Завершился первый тайм в матче сборных Англии и Украины

Крауч не зря стоял перед воротами

Завершился первый тайм в матче ЧМ-2010 сборных Англии и Украины Англия - Украина 1:0 (Крауч 29) На эту минуту завершились матчи: Группа 1 Венгрия – Мальта 3:0 Дания – Албания 3:0 Группа 2 Латвия – Люксембург 2:0 Швейцария – Молдова 2:0 (идет второй тайм) Греция - Израиль 2:1 (идет второй тайм) Группа 3 Чехия – Словакия 1:1 (идет второй тайм) Польша - Сан-Марино 8:0 (идет второй тайм) Северная Ирландия – Словения 0:0 (идет второй тайм) Группа 4 Лихтенштейн – Россия 0:1 Уэльс – Германия 0:2 (идет второй тайм) Группа 5 Эстония – Армения 1:0 Турция – Испания 1:2 Босния-Герцеговина – Бельгия 2:0 (идет второй тайм) Группа 6 Казахстан – Беларусь 1:5 Андорра – Хорватия 0:2 (идет второй тайм) Англия – Украина 1:0 (перерыв) Группа 7 Австрия – Румыния 2:1 (идет второй тайм) Франция – Литва 0:0 (перерыв) Группа 8 Болгария – Кипр 2:0 Грузия – Черногория 0:0 Италия – Ирландия 1:0 (идет второй тайм) Группа 9 Нидерланды – Македония 3:0 (идет второй тайм) Шотландия - Исландия 1:0 (перерыв)

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