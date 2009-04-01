Завершился первый тайм в матче сборных Англии и Украины
Крауч не зря стоял перед воротами
Завершился первый тайм в матче ЧМ-2010 сборных Англии и Украины
Англия - Украина 1:0 (Крауч 29)
На эту минуту завершились матчи:
Группа 1
Венгрия – Мальта 3:0
Дания – Албания 3:0
Группа 2 Латвия – Люксембург 2:0
Швейцария – Молдова 2:0 (идет второй тайм)
Греция - Израиль 2:1 (идет второй тайм)
Группа 3 Чехия – Словакия 1:1 (идет второй тайм)
Польша - Сан-Марино 8:0 (идет второй тайм)
Северная Ирландия – Словения 0:0 (идет второй тайм)
Группа 4 Лихтенштейн – Россия 0:1
Уэльс – Германия 0:2 (идет второй тайм)
Группа 5 Эстония – Армения 1:0
Турция – Испания 1:2
Босния-Герцеговина – Бельгия 2:0 (идет второй тайм)
Группа 6 Казахстан – Беларусь 1:5
Андорра – Хорватия 0:2 (идет второй тайм)
Англия – Украина 1:0 (перерыв)
Группа 7 Австрия – Румыния 2:1 (идет второй тайм)
Франция – Литва 0:0 (перерыв)
Группа 8 Болгария – Кипр 2:0
Грузия – Черногория 0:0
Италия – Ирландия 1:0 (идет второй тайм)
Группа 9
Нидерланды – Македония 3:0 (идет второй тайм)
Шотландия - Исландия 1:0 (перерыв)