Завершился первый тайм в матче сборных Англии и Украины

22:52, 01 апреля 2009
Спорт
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Крауч не зря стоял перед воротами

Завершился первый тайм в матче ЧМ-2010 сборных Англии и Украины

Англия - Украина 1:0 (Крауч 29)

На эту минуту завершились матчи:

Группа 1

Венгрия – Мальта 3:0

Дания – Албания 3:0

Группа 2

Латвия – Люксембург 2:0

Швейцария – Молдова 2:0 (идет второй тайм)

Греция - Израиль 2:1 (идет второй тайм)

Группа 3

Чехия – Словакия 1:1 (идет второй тайм)

Польша - Сан-Марино 8:0 (идет второй тайм)

Северная Ирландия – Словения 0:0 (идет второй тайм)

Группа 4

Лихтенштейн – Россия 0:1

Уэльс – Германия 0:2 (идет второй тайм)

Группа 5

Эстония – Армения 1:0

Турция – Испания 1:2

Босния-Герцеговина – Бельгия 2:0 (идет второй тайм)

Группа 6

Казахстан – Беларусь 1:5

Андорра – Хорватия 0:2 (идет второй тайм)

Англия – Украина 1:0 (перерыв)

Группа 7

Австрия – Румыния 2:1 (идет второй тайм)

Франция – Литва 0:0 (перерыв)

Группа 8

Болгария – Кипр 2:0

Грузия – Черногория 0:0

Италия – Ирландия 1:0 (идет второй тайм)

Группа 9

Нидерланды – Македония 3:0 (идет второй тайм)

Шотландия - Исландия 1:0 (перерыв)

 

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