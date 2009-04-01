Сегодня сборной Украины по футболу будет не до смеха

1 апреля национальная сборная Украины проведет матч отборочного раунда чемпионата мира 2010 года против команды Англии. Матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало игры в 22:00, прямая трансляция на ТРК "Украина".

В день смеха футболистам сборной Украины будет не до веселья, ведь им предстоит важнейший матч в плане турнирных перспектив нашей сборной в шестой отборочной группе, отмечает ЛігаБізнесІнформ. Если сборная Украины наберет очки в этом матче, то продолжит бороться за первое место, если нет - придется играть с хорватами за вторую позицию.

Сборная Англии одержала в четырех встречах четыре победы и лидирует в группе. Украинцы, как и хорваты, отстают от британцев на пять очков и на четыре опережают Беларусь с Казахстаном.

По словам Алексея Михайличенко, его устроит любой результат, кроме поражения. "При хорошей игре добиться результата больше шансов. Но по значимости результат на первом месте. Тем более, когда идет битва за первое место", - сказал он.