Крауч с первых минут будет терзать оборону украинской сборной

Главный тренер сборной Англии по футболу раскрыл один свой секрет перед домашним матчем отборочного тура ЧМ-2010 против команды Украины, заявив, что поставит в стартовый состав высокорослого форварда Питера Крауча, сообщает Reuters.

Кроме нападающего "Портсмута", в сборную призван форвард "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор, который заменит травмированного Даррена Бента.

"Он почувствовал боль сегодня на тренировке, - рассказал Фабио Капелло о травме Бента. - Поэтому я вызвал в команду Агбонлахора, но с первых минут матч (с Украиной) в атаке начнет Крауч".

Англичане перед игрой на знаменитом лондонском "Уэмбли" испытывают дефицит форвардов: в товарищеском матче с командой Словакии в минувшие выходные повреждения получили Эмил Хески и Карлтон Коул, а ранее из строя выбыли Джэрмэйн Дефо и Дин Эштон.

Капелло остановил свой выбор на Агбонлахоре, сравнив его физические кондиции с Майклом Оуэном. "Он отлично тренировался в последние дни, и я его выбрал, - признался итальянец. - Но двери в сборную по-прежнему открыты для Оуэна, как и для остальных английских игроков".

Капелло назвал Украину, которая пока не знает поражений в отборочном цикле, "опасным соперником". "Они играют на контратаках, и мы должны действовать собранно на протяжении всей встречи", - отметил он.

Капелло считает одним из самых опасных в составе украинской команды Андрея Шевченко, которого хорошо знает по матчам за "Милан". "В этом сезоне он не так много играет, но он всегда опасен в штрафной", - сказал тренер англичан.

В отборочной группе 6 англичане набрали максимальное количество очков в 4 матчах - 12. Команды Хорватии и Украины набрали по 7 очков, но подопечные Алексея Михайличенко провели на матч меньше (3).

РИА “Новости”