Протасов нашел работу

Экс-тренер "Днепра" Олег Протасов, остававшийся безработным после ухода из "Кубани" в ноябре, трудоустроился. Об этом пишет газета "Сегодня".

"Я сейчас еду из Афин в Салоники. В принципе, с руководством "Ираклиса" мы обо всем договорились. Сегодня или завтра должен подписать контракт, — сказал Протасов, который другой греческий клуб "Олимпиакос" шесть лет назад привел к титулу чемпионов страны. — Работу начну не сейчас, с лета. Правда, при условии, что "Ираклис" не вылетит из высшего дивизиона. Впрочем, думаю, что все у них будет нормально (чтобы понизиться в классе, команде из Салоник нужно умудриться проиграть все три оставшиеся в чемпионате матча.). Мой контракт будет рассчитан на два года. Задача — сделать команду, которая бы боролась за четвертое-пятое места в национальном первенстве Греции, то есть за участие в еврокубках. Бюджет клуба не очень большой, суммы — несопоставимы с Украиной и Россией, но эта команда никогда не была особо богатой. И тем не менее она должна быть на приличном уровне".

Помощником украинца в "Ираклисе" будет Никос Каридас, с которым он работал в "Днепре" и "Кубани".