Суркис еще не созрел для переговоров

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг интерес своего клуба к персоне авторитетного голландского тренера Ко Адриансе.

Источником последних слухов о "Динамо" является итальянский сайт calciomercato.com, который, ссылаясь на неофициальные источники из Голландии, сообщил о том, что киевский клуб ведет переговоры с Ко Адриансе.

59-летний голландец, настоящее имя которого Джейкобсон Адриансе, стал известен в Украине полтора года назад, когда во главе скромного A3 "Алкмаар" прошел в 1/8 финала Кубка УЕФА "Шахтер".

Со своей командой он дошел до полуфинала, после чего сложил полномочия и возглавил португальский "Порту". Этим летом Ко Адриансе покинул Португалию по причине несогласия с политикой президента клуба, который отказался купить нужного ему форварда.

Сообщается, что кандидатура Адриансе сейчас является основной для "Динамо", так как в течение осени киевскому клубу отказали такие известные специалисты, как Марчелло Липпи и Свен-Горан Эрикссон. "Это не соответствует действительности, - сказал во вторник, 24 октября, президент "Динамо" Игорь Суркис. - Переговоров мы не ведем. Возможно, мы вернемся к этому вопросу, но не сейчас".

Корреспондент