Бангура сделал хет-трик, Кравченко - дубль

Киевское Динамо провело контрольный матч со своей молодежной командой, чтобы не терять форму из-за паузы в чемпионате, сообщает football.ua. В поединке участвовали футболисты, не играющие за сборные.

Каждый из таймов продолжался по 35 минут. Основная команда одержала довольно легкую победу со счетом 6:1. Хет-трик на свой счет записал Исмаэль Бангура, который восстановился после неприятного повреждения. Также дублем отметился Сергей Кравченко, еще один мяч на счету Тибериу Гиоане. У молодежного состава в первом тайме отличился Атанас Чепилов.

В полном составе Динамо соберется 2 апреля – после того, как динамовцы сыграют в составах своих национальных сборных в отборочных матчах к чемпионату мира.

Динамо: Шовковский, Бетао, Саблич, Юссуф, Несмачный, Гиоане, Асатиани, Гусев, Кравченко, Гильерме, Бангура.

Динамо (молодежный состав): Кичак, Коваль, Бутенин, Допилка, Долгий (Менжега, 36), Темиле, Оздоев (Пархоменко, 55), Чернат, Герасимюк (Билала, 36), Диого Ринкон, Чепилов (Дудченко, 36).